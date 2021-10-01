شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم ..7 مباريات متكافئة فى الجولة الأولى للمجموعة الثانية بالقسم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم الجمعة مباريات الجولة الأولى للمجموعة الثانية التي تضم أندية القاهرة والقناة بدورى القسم الثانى بمواجهات غاية في القوة والندية بعد هبوط فريقى وادى دجلة والإنتاج الحربى من دورى الأضواء والشهرة لدهاليز المظاليم وهو ماجعل البعض يؤكد أن هذه المجموعة ستكون الأشرس خلال الموسم الحالي .

على ملعبه باستاد حسن الشاذلى يستضيف الترسانة بقيادة طارق السيد نظيره بورتو السويق بقيادة أشرف توفيق في لقاء يسعى فيه الشواكيش للحصول على أول ثلاث نقاط ببنك الدورى ، بينما يحاول أبناء بورتو إلى مواصلة العروض الجيدة التي قدمها الفريق في الموسم الماضى وكان قريبا من تحقيق حلم الصعود والخروج بنتيجة إيجابية .

وعلى ملعب السويس الجديد يستضيف أبناء الغريب بقيادة سعد غريب نظيره زد اف سى بقيادة إسماعيل يوسف المطعم بعدد كبير من نجوم الدورى في مواجهة متكافئة بين الفريقين ، كما يستضيف المصرية للإتصالات بقيادة هشام زكريا نظيره الإنتاج الحربى بقيادة احمد كشرى في لقاء صعب للطرفين فأصحاب الأرض قاموا بتدعيم الصفوف بلاعبين سوبر على أمل العودة للأضواء من جديد ، بينما يدافع الضيوف عن كبريائهم كأحد الفرق الهابطة من الدورى في الوقت الذى نجح فيه المدير الفني في إبرام عدد من الصفقات السوبر خلال الأيام القليلة الماضية .

كما يلتقى بورفؤاد مع السكة الحديد ببورسعيد ، ويستضيف وادى دجلة نظيره بنها في لقاء سهل نسبيا لأصحاب الأرض ، وفى أقوى لقاءات المجموعة يستضيف الداخلية بقيادة سيد عيد نظيره بتروجت بقيادة ربيع ياسين ، كما يواجه بلبيس نظيره المريخ بالشرقية ، بينما تم تأجيل لقاء القناة والنصر ليوم 25 أكتوبر المقبل .