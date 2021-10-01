شكرا لقرائتكم خبر عن عمار حمدى ينتظم فى تدريبات الأهلى الأحد بعد التعافى من الاجهاد العضلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظم عمار حمدى لاعب الاهلى في تدريبات فريقه الاحد المقبل بعدما منحه الجهاز الطبي للفريق راحة 48 ساعة من التدريبات بسبب الاجهاد العضلى الذى عانى منه وتسبب في إبعاده عن المشاركة في ودية الغابة التي فاز بها الأهلى بسبعة أهداف دون رد مساء الثلاثاء الماضى على ستاد مختار التتش.

ويستأنف الاهلى تدريباته الأحد المقبل بعدما منح موسيمانى لاعبيه راحة 3 أيام قبل التحضير لمواجهة فريق الحرس الوطني بطل النيجر في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا.

حصل الجهاز الفني للأهلي بقيادة بيتسو موسيماني على فيديوهات لمباريات فريق الحرس الوطني بطل النيجر قبل المواجهتين التي تجمعهما في دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا في شهر أكتوبر المقبل، من أجل دراسة عناصر القوة والضعف في صفوف بطل النيجر.

ويعكف الجهاز الفني على دراسة طريقة لعب بطل النيجر وطريقته في تحضير الهجمة وفي الاستحواذ على الكرة ونقلها للأمام، وكذلك التصرف في المواقف الدفاعية والهجومية، من أجل استغلال في صفوفه في تخطيه والصعود إلى دور المجموعات الإفريقي.

كما ينوي موسيماني عقد محاضرات مع لاعبي الأهلي لمشاهدة طريقة لعب بطل النيجر من أجل التعرف على المنافس عن قرب ومعرفة ابرز اللاعبين في صفوفه وأضعف النقاط في خطوطه الثلاث في خطة الانقضاض على المنافس وتحقيق مهمة الصعود إلى دور المجموعات بسلاسة.