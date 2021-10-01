شكرا لقرائتكم خبر عن طلعت يوسف يجهز مروان الصحراوى فى معسكر الإسماعيلى ببرنامج بدنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع الجهاز الفنى للنادى الإسماعيلى بقيادة طلعت يوسف برنامج بدنى لتجهيز التونسى مروان الصحراوى مدافع الفريق خلال معسكر الإسكندرية بعد عودته من بلاده وانتظامه فى المعسكر عقب حصوله على إجازة خاطفة للذهاب لبلاده لتلقى العزاء في والده الذى وافته المنية منذ أيام قليلة، وذلك لرفع الكفاءة الفنية والبدنية للنجم التونسى الذى تألق بصفوف الدراويش بالموسم الماضى.

فى سياق أخر، أنهى الجهاز الإدارى لفريق الإسماعيلى بقيادة أحمد صالح الاتفاق على تنظيم 4 وديات جديدة خلال معسكر الفريق المقام حاليا فى الإسكندرية، حيث يواجه الحمام المطروحى فى أولى ودياته يوم الأثنين المقبل 4 أكتوبر ، ثم المقاولون العرب يوم 6، وفى اليوم الذى يليه "7 أكتوبر" يلاقى فريق فاركو الصاعد هذا الموسم للدورى الممتاز ويختتم سلسلة ودياته بلقاء سموحة يوم 11 من الشهر المذكور.

ويستعد الدراويش للمشاركة بمنافسات الدورى العام فى نسخته الجديدة والمقرر لها 25 أكتوبرالجارى.