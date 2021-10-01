شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يبدأ اليوم خطة الاستعداد للدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود فريق سيراميكا لتدريباته الجماعية، اليوم الجمعة، عقب راحة لمدة يومين منحها هيثم شعبان المدير الفني للاعبين بعد انتهاء المعسكر المغلق بشرم الشيخ والذى استمر لمدة اسبوعين استعدادا للدورى الممتاز.

وفي إطار استعدادات فريق سيراميكا لخوض منافسات بطولة الدوري العام مع نهاية شهر أكتوبر، بدأ الجهاز الفني بقيادة هيثم شعبان، وضع البرنامج الخاص للفريق في المرحلة المقبلة.

وقرر هيثم شعبان المدير الفني للفريق خوض 9 مباريات ودية من أجل الاستعداد للدوري الممتاز، وعقد الجهاز الفني، جلسة مطولة مع الجهاز الإداري لفريق سيراميكا، لتحضير وتسكين المباريات الودية التي طلبها الجهاز الفني.

وحدد شعبان الفترة الي يخوض بها المباريات من 3 حتى 19 أكتوبر القادم، وتحدد 6 مباريات من أصل 9 أمام أندية هي بورتو، والأهلي الليبي، والاتحاد الليبي، والنصر، والداخلية، والإنتاج الحربي، والفيوم.

ويتبقى تحديد أطراف 3 مواجهات أخرى يعكف الجهاز الفني على إختيارها.