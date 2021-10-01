شكرا لقرائتكم خبر عن سيف تيرى مهاجم فاركو يطير للمغرب للانضمام لمنتخب السودان.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يطير اليوم الجمعة السوداني سيف تيري، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي فاركو، متوجهاً للمغرب عقب تلقيه استدعاء من المنتخب السوداني، للإنضمام إلى معسكر منتخب بلاده هناك استعدادًا لخوض مواجهتي غينيا، في التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم.

ويلعب منتخب السودان، مباراتين أمام المنتخب الغيني يومي 6 و9 من شهر أكتوبر الجارى، ومن المقرر أن يعود سيف تيرى للقاهرة يوم 11 أكتوبر عقب انتهاء مهمته مع منتخب بلاده.

وانضم سيف تيري إلى صفوف فريق فاركو، في الأيام الماضية، لمدة 3 سنوات استعدادًا للموسم الكروي الجديد، قادمًا من صفوف نادي المريخ السوداني.

جدير بالذكر أن محمد صبحي، حارس نادي فاركو، يتواجد مع المنتخب الوطني الذى خاض ودية مع ليبريا مساء أمس الخميس.