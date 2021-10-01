شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى يوافق على تجديد إعارة العربى بدر.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق الجهاز الفنى للأهلى بقيادة بيتسو موسيمانى على رحيل عربى بدر لاعب وسط الفريق الأحمر والعائد من رحلة إعارة إلى الجونة ، حيث أكد موسيمانى عدم حاجته لجهود اللاعب فى الموسم المقبل لوجود عدد كبير فى مركزه مثل عمرو السولية وحمدى فتحى واليو ديانج وأكرم توفيق ومحمود متولى وعمار حمدى.

ويوجد اتجاه داخل الأهلى فى تجديد إعارة عربى بدر لأحد الأندية الرغبة فى الحصول على خدمات اللاعب فى الصيف الحالي ، ويهتم أكثر من ناد بضم عربى بدر فى الميركاتو الصيفى الحالى أبرزهم الجونة وفيوتشر اف سى وإنبى، لكن مصير اللاعب لم يتحدد حتى الآن.

ويخطط الجهاز الفني للأهلي بقيادة بيتسو موسيماني وبالتنسيق مع لجنة التخطيط وإدارة التعاقدات بالنادي لتقليص عدد اللاعبين المسجلين في قائمة الموسم الجديد بعدما تخطى عدد اللاعبين الحاليين الـ35 لاعبا، ما بين اللاعبين القدامى والصفقات الجديدة واللاعبين الناشئين والعائدين من الإعارات.

ويرغب مسئولو الأهلي في تقليص قائمة الموسم الجديد من أجل التركيز مع مجموعة محددة من اللاعبين وعدم التشتت مع عدد كبير من اللاعبين، مع صعوبة منح الفرصة لكل اللاعبين المتواجدين في تدريبات الفريق الأحمر من ناحية، ولرغبة الجهاز الفني في منح اللاعبين الذين سيبتعدون عن المشاركة الأساسية مع الأهلي فرصة في الانتقال لنادي جديد يحصلون معه على فرصة أكبر للمشاركة في الموسم الجديد تمهيدا لتقييمهم قبل العودة لصفوف الأهلي مجددا أو تسويقهم.

ويضم الأهلي عدد كبير من اللاعبين لا يحصلون على فرصة المشاركة مع الفريق الأحمر ولم يحسم الجهاز الفني مصيرهم حتى الآن ، مثل محمد فخري وعربي بدر وصالح نصر وزياد طارق ومحمد مغربي وجونيور أجايي، ويخطط مسئولي القلعة الحمراء لإعارة أكثر من لاعب من اللاعبين الحاليين في الميركاتو الحالي وقبل غلق باب القيد.