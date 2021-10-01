اعلامي سعودي يكشف اجمالي بطولات الهلال في جميع الألعاب الرياضية

كشف الاعلامي السعودي تركي الخليوي اجمالي بطولات الهلال في جميع الألعاب، في تدوينة حظت باهتمام شريحة كبيرة من عشاق الزعيم عبر موقع تويتر للتواصل الاجتماعي هذا الأسبوع.

وأكد تركي الخليوي أن نادي الهلال السعودي حقق ما مجموعه 179 بطولة في جميع الألعاب الرياضية «كرة قدم محلية وخارجية وفئات سنية وألعاب جماعية يد وطائرة وسلة»، مشيرًا إلى أنه يتفوق على أهلي جدة بـ 7 ألقاب فقط.

وأوضح الإعلامي السعودي أن نادي اتحاد جدة هو ثالث أفضل الأندية الرياضية في المملكة برصيد 102 بطولة، أما نادي النصر فيحتل المرتبة الرابعة برصيد 47 بطولة، نصف عددهم (26 بطولة) تُوج بهم الفريق الأول لكرة القدم على الصعيدين المحلي والقاري.

ويأتي الهلال على رأس الأندية السعودية في عدد البطولات الكروية برصيد 62 بطولة وخلفه اتحاد جدة ب35 بطولة ثم اهلي جدة ب31 بطولة، ويحتل النصر المركز الرابع برصيد 26 لقبًا.

كما يحتل نادي النصر المركز الخامس في سجل بطولات أندية السعودية على الصعيد الآسيوي والعربي، بعد كل من الاتفاق والشباب واتحاد جدة والهلال، فقد فاز النصر بأربعة ألقاب فقط مقارنة بالهلال الذي فاز ب14 لقبًا خارجيًا.

السجل الذهبي لأبطال الدوري السعودي

: سجل الابطال | بطولات نادي النصر السعودي

السجل الذهبي لأبطال كأس ولي العهد

: سجل بطولات نادي اتحاد جدة السعودي

السجل الذهبي لكأس الملك

: سجل بطولات نادي أهلي جدة السعودي

سجل البطولات الخارجية للأندية السعودية

: سجل بطولات الهلال السعودي

سجل بطولات الأندية السعودية محليًا وخارجيًا

مجموع بطولات الأندية السعودية في جميع الالعاب الرياضية