شكرا لقرائتكم خبر عن جمال حمزة: أفشة لم ينسجم فى اللعب مع صلاح.. وشريف أساسيا على حساب البلدوزر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختار جمال حمزة، لاعب الزمالك السابق، البدء بعبد الله السعيد فى مركز صانع الألعاب بمباراة المنتخب أمام ليبيا فى تصفيات كأس العالم.

وقال حمزة فى تصريحات لبرنامج مساء أون الذى يذاع على قناة اون تايم سبورت أنه من الأفضل البدء بعبدالله السعيد بدلا من أفشة فى ظل التجانس بينه وبين محمد صلاح على عكس أفشة الذى لم ينسجم باللعب بجوار صلاح مقارنة بعبدالله السعيد.

وأضاف لاعب الزمالك السابق أنه بالنسبة لمركز الهجوم فمن الأفضل مشاركة محمد شريف أساسيا على حساب مصطفى محمد، قائلا: "مصطفى لاعب كويس وسنه صغير وقد يحتاجه كيروش فى جزء من المباراة، لكن شريف فايق الأيام دي ولازم نستغل تميزه فى المنتخب".