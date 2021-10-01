شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة يستعين بأكبر عدد من الوديات لتحقيق الانسجام بين القدامى والجدد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب تامر مصطفى المدير الفني للمقاصة تحضير عدد من المباريات خلال فترة إعداد الفريق الفيومي الحالي سواء أثناء تدريباته على ملعب الفيوم أو خلال معسكره المغلق بالقاهرة بدءا من يوم 9 أكتوبر الجارى.

تأتي رغبة الجهاز الفني للمقاصة في خوض عدد من المباريات الودية لخلق حالة من الانسجام بين اللاعبين القدامى والجدد ورفع معدل لياقة لاعبيه البدنية والوصول لأعلى فورمة بدنية قبل بدء منافسات الموسم الجديد.

ونجح مسئولو نادى المقاصة في التعاقد مع علي فتحي ظهير أيسر الإنتاج الحربي السابق لمدة ثلاثة مواسم في صفقة انتقال حر، لتدعيم الجبهة اليسرى للفريق الفيومي في الموسم المقبل.

ووقع علي فتحي على عقود الانضمام لصفوف المقاصة في وجود إسلام عادل مدرب الفريق الفيومي وصلاح سلام وكيل أعمال اللاعب. وأبرز مسئولو نادى المقاصة العديد من الصفقات مثل محمود حمد لاعب المصري السابق ومحمود عادل لاعب الإنتاج الحربي السابق وعدد من لاعبي فيوتشر السابقين والذين تم الاستغناء عنهم عقب الصعود إلى الدوري الممتاز أبرزهم الثنائي الأجنبي جون إيفيري والإيفواري سيرجي إيريك.

ويحاول مسئولو نادى المقاصة تلبية احتياجات الجهاز الفني بقيادة تامر مصطفى، وسد الثغرات في صفوف الفريق الفيومي خلال الموسم المقبل، من أجل المنافسة على تحقيق نتائج قوية في الموسم الجديد.

وكشف إسلام عادل مدرب المقاصة أن ناديه يفضل إقامة دوري الموسم المقبل بنظامه المعتاد من دورين كما هو الحال عليه طوال الفترة الماضية بدون أية تغيير، باعتباره النظام الأفضل لإقامة المسابقة.

وعن إمكانية تطبيق نظام الدور الواحد أو دوري المجموعتين بسبب ضيق الوقت ورغبة مسئولي رابطة الأندية في إنهاء الموسم المقبل مبكرا، رد مدرب المقاصة بالتأكيد على أن ناديه يرفض الاقتراحين، ولكنهم سيرحبون بالأمر لو تم الموافقة على أيا من النظامين في الموسم الجديد ، وأوضح أن دورى الدورين هو الأنسب لجميع الفرق ويمنح الجميع العدالة المطلوبة، بدون خوض الدوري بنظام استثنائي.