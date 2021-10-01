شكرا لقرائتكم خبر عن وائل جمعة يكشف خطة استعداد المنتخب لمباراة ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وائل جمعة، مدير المنتخب الوطنى، أن أحمد أبو الفتوح لم يشارك فى ودية ليبيريا بسبب شكواه من كدمة فى العضلة الأمامية لذلك فضل كيروش إراحته.

وأضاف جمعة، فى تصريحات لبرنامج مساء أون الذى يذاع على قناة أون تايم سبورت، أن محمد حمدى اشتكى أيضا من بعض الآلام لذلك تم إشراك أحمد سمير كظهير أيسر.

وأشار الصخرة إلى أن كيروش المدير الفني للفراعنة شاهد جميع اللاعبين المختارين سواء المحليين أو المحترفين، ولديه القدرة على تطوير اللاعبين وأدائهم.

وعن خطة المنتخب واستعداده لمباراة ليبيا المقبلة فى تصفيات كأس العالم قال جمعة إن المدير الفنى منح اللاعبين راحة اليوم الجمعة على أن يبدأ المعسكر السبت، مع خوض تدريبات يومى السبت والأحد، ومن المقرر أن ينضم المحترفون يومى 4 و5 أكتوبر، على أن يخوض المبارة يوم 8 ثم السفر إلى ليبيا لخوض مباراة للعودة.