شكرا لقرائتكم خبر عن زيدان: كيروش يجيد التعامل مع لاعبين بحجم صلاح ولا يمكن تقييمه من مباراتى ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى محمد زيدان، نجم المنتخب الوطنى السابق، أن البرتغالى كارلوس كيروش المدير الفنى للفراعنة، يعد وجهة جديدة للكرة المصرية، وقال زيزو في تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم": "تجمع المنتخب فى الوقت الحالى أمر جيد ليتعرف الفريق على بعضه وعلى المدير الفنى، خاصة أن مباراة ليبيا يتبقى عليها أسبوع فقط، ومن وجهة نظرى اللقاء الودى كان بمثابة التقسيمة، لأن منتخب ليبيريا مستواه أقل من مصر".

وأضاف زيدان: "المنتخب في الفترة الماضية استمر لمدة عام تقريباً بدون معسكرات أو مباريات ودية، وكان من الممكن أن نفوز بأكثر من هدفين".

وواصل زيدان: "كيروش اسم كبير جداً في الكرة العالمية والأوروبية ولا يمكن أن نقيمه من مباراة ليبيريا ولا حتى بعد مباراتى ليبيا، يجب أن يحصل على الوقت الكافى والفرصة لتطبيق فكره في الكرة المصرية، خاصة أنه تعامل مع فرق كبيرة ولاعبين كبار، وهو وجهة جديدة للكرة المصرية".

وأكمل: "محمد صلاح عندما يتعامل مع مدير فنى بحجم كيروش سيكون هناك تفاهم، لأنه يتعامل مع مدرب بنفس الحجم تعامل مع نجوم كبار وأندية كبيرة، وسيكون هناك تفاهم من قبل المدرب لمعرفة احتياجات صلاح وباقى اللاعبين".

وعن التشكيل المناسب لمباراة ليبيا قال زيزو: محمد الشناوى، الونش، وحجازى وأيمن أشرف "فى حالة إصابة فتوح" وأكرم توفيق، الننى وطارق حامد أو "السولية" فى الوسط، محمد صلاح جناح أيمن، وعبد الله السعيد، رمضان صبحى فى الجناح الأيسر، ومحمد شريف فى الهجوم.