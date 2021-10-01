شكرا لقرائتكم خبر عن عودة المفاوضات بين بيراميدز والوداد حول انتقال وليد الكرتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الساعات الأخيرة عودة المفاوضات من جانب نادى بيراميدز والوداد المغربى، حول انتقال المغربى وليد الكرتى جناح الوداد إلى بيراميدز، فى فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعدما تعثرت تلك المفاوضات خلال الفترة الماضية وشهدت رفض الوداد انتقال لاعبه إلى صفوف بيراميدز قبل أن تشهد الساعات الأخيرة انفراجة بعودة المفاوضات مرة أخرى.

ويسعى بيراميدز فى الفترة الحالية من خلال مفاوضاته المكثفة مع الوداد لإنهاء الصفقة وضم اللاعب الذى سيحسم الوداد أمر رحيله إلى بيراميدز خلال الفترة الجارية بشكل نهائى بعد الانفراجه التى حدثت فى المفاوضات.

وكانت مفاوضات بيراميدز مع المغربى وليد الكرتى قد تعثرت بعد إرسال تأشيرة له من أجل القدوم إلى القاهرة، وكشف مصدر مطلع بالصفقة أن سعيد الناصيرى، رئيس الوداد، تمسك باستمرار اللاعب ضمن صفوف الفريق المغربى وتعثرت مفاوضات انتقاله إلى بيراميدز بعدما كان اللاعب قاب قوسين أو أدنى من الانضمام الى بيراميدز، وذلك قبل أن تعود المفاوضات مُجددًا بين الناديين.

وشارك وليد الكرتى مع الوداد المغربى فى الموسم الماضى، فى 42 مباراة بواقع 28 مباراة فى الدورى المغربى و11 مباراة فى دورى أبطال إفريقيا، و3 مباريات فى كأس المغرب، وأحرز خلالهم 7 أهداف وصنع مثلهم وحصل على إنذار.