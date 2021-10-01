شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى راحة من التدريبات اليوم وأحمد على ينضم للفريق غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منح الجهاز الفني للاتحاد السكندري لاعبيه راحة من التدريبات اليوم الجمعة على أن يعود الفريق لمرانه الجماعي غدا السبت استعدادا للدوري، حيث من المقرر أن ينتظم أحمد على لاعب الفريق المنضم حديثا من صفوف البنك الأهلى في مران السبت مع اللاعبين.

وأقام حسام حسن، المدير الفني لفريق الاتحاد السكندرى، معسكرا للاعبين على شاطئ البحر بالإسكندرية، أمس الخميس، لرفع الكفاءة البدنية للاعبين استعدادا للموسم الجديد المقرر انطلاقه نهاية شهر أكتوبر المقبل.

وتدرب اللاعبون على بعض الفقرات الخاصة وعلى رأسهم محمد عبد المنصف وسعيدو سيمبورى وبنجامين بواتينج وعبد الغنى محمد وباقى اللاعبون.

وحرص العميد على تكليف اللاعبين بمران بدني على الرمال وتدريبات جرى لمسافة 10 كم لرفع اللياقة البدنية للاعبين وخاصة الصفقات الجديدة التي نجح النادي في ضمها.

وشمل المران على فقرة غطس للاعبين والتدريب على الكرة في المياه، في اطار خطة الجهاز الفني للارتقاء بالمستوى البدنى للفريق.