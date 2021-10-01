شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم مواجهات قوية فى سادس جولات دورى محترفى اليد والمرتبط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام على مدار اليوم الجمعة لقاءات قوية فى إطار الجولة السادسة بدورى محترفى رجال اليد و المرتبط مواليد 2004 ، وتشهد هذه الجولة لقاءات بين كلا من ، البنك الأهلى مع الجزيرة وأكتوبر مع الزمالك والطيران مع هليوليدو والزهور مع طلائع الجيش وسبورتنج مع الأوليمبى وسموحة مع أصحاب الجياد و هليوبوليس مع ستاد المنصورة والشمس مع الحوار.

وأعلن سعيد عبد المنعم، رئيس لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد، مُسبقاً عن نظام دورى المحترفين للموسم الجديد 2021 / 2022، مشيرا إلى أنه يقام على 3 مراحل.

وقال عبد المنعم، فى تصريح لـ"الخليج 365"، إن المرحلة الأولى من دورى المحترفين تشهد تواجد 18 فريقا للعب دورة من مجموعة واحدة ومعهم مرتبط 2002، 2004 ليتأهل الـ6 الأوائل للعب على المنافسة والـ12 يتم تقسيمها على مجموعتين فردى وزوجى لتحديد الـ4 الهابطين.

وأشار عبد المنعم إلى أن الـ6 الأوائل يتأهل منهم 4 للعب دورى دورتين مجمعتين لتحديد البطل، مؤكدا مقابلة القطبين الأهلى والزمالك 5 مرات على مدار المراحل الثلاث فى الموسم الجديد، فضلا عن مواجهة فى كأس مصر محتملة.