شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم توفيق يحتفل بعيد ميلاد شقيقه أحمد بصورة من ودية ليبيريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ أكرم توفيق، لاعب النادى الأهلى ومنتخب مصر، شقيقه أحمد توفيق لاعب بيراميدز والفراعنة، بعيد ميلاده رقم 30، حيث ولد أحمد توفيق في الأول من أكتوبر عام 1991.

ونشر أكرم عبر حسابه الشخصى على إنستجرام صورة جمعته بشقيقه من ودية مصر وليبيريا التى انتهت بفوز الفراعنة بهدفين نظيفين، وعلق: "كل سنة وانت طيب يا حبيبي وسنة سعيدة عليك يا حبيب قلبى".

وكان ثنائى عائلة توفيق قد خطفا الأضواء خلال اللقاء الودى الذى أقيم أمس استعداداً لمباراتى ليبيا في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022، خلال تصافحهما أثناء عملية التبديل.



احمد واكرم توفيق (1)



احمد واكرم توفيق (2)

وكشف وائل جمعة، مدير المنتخب الوطنى، أن كيروش مدرب الفراعنة منح اللاعبين راحة اليوم الجمعة من المعسكر قبل بداية الاستعداد لمباراتى ليبيا في تصفيات كأس العالم 2022، باستثناء أحمد فتوح، وقال جمعة في تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم": "مباراة ليبيريا بداية جيدة لكيروش مع المنتخب والمدرب سعيد بالتجربة، الوقت أكبر عدو لنا، الوقت ضيق جداً قبل مباراتى ليبيا، وكيروش استطاع الوصول لأهداف معينة بعد ودية الأمس ونتمنى أن نستفيد منها في مباراة ليبيا".

وأضاف جمعة: "كيروش يعرف اللاعبين جيداً ودرس إحصائياتهم ولديه العين القادرة على الحكم على اللاعب سريعاً، والجدية والالتزام والصرامة في تتنفيذ تعليماته أهم ما يميزه".