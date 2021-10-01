شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الطويلة: أنهينا فزاعة الفيفا وتحديد انتخابات الجبلاية بعد اجتماع الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى محمد الطويلة، رئيس نادى النجوم، أن تحطيم فزاعة الفيفا يعتبر أبرز مكاسب الجمعية العمومية غير العادية التى عقدتها الأندية قبل فترة قصيرة، وقال الطويلة فى تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم": اتحاد الكرة السابق قدم استقالات بإرادته، ولكن البعض استغل الأمر لصالحه وجاءت لجان مختلفة والبعض طمع في المنصب، وبشكل عام تشكيل اللجان لا يحدث إلا فى الدول التى انهارت فيها المنظومة الرياضية وهذا لا ينطبق على مصر، ولذلك خاطبنا الفيفا لوضع الأمور أمام الجماهير".

وأضاف الطويلة: "دول العالم لها إرادة وألقينا فزاعة الفيفا خلف ظهرنا، بعض الجهات تعاونت معنا كجمعية عمومية، وقدمنا شكوى لإجراء الانتخابات خلال شهر، وهذا يتطلب اجتماع الأسبوع القادم للدعوة إلى الانتخابات دون الرجوع للفيفا، فقط نخطر الفيفا بعد الدعوة وهذا لا يخالف القانون الدولى". وواصل: "لنا الحق فى الدعوة للانتخابات فوراً بعد ذلك الاجتماع، ويجب وضع بند لضمان عدم العودة إلى الخلف".

وأرسل الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد إلى الأندية الأعضاء بالجمعية العمومية للاتحاد يطلب فيه موافاته بالتعديلات المقترحة على لائحة النظام الأساسي للعرض على الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA حسب طلبه.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم قد رد على طلب الاتحاد المصري برغبة الأندية الأعضاء بعقد اجتماع غير عادي للجمعية العمومية لإجراء تعديلات على اللائحة وتضمن الرد ثلاثة نقاط