شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندري يواجه الفتح العربى بالبطولة العربية للسلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى اليوم ،الجمعة، فريق كرة السلة بنادى الاتحاد السكندري مع الفتح العربى فى ثانى جولات منافسات البطولة العربية التى يستضيفها زعيم الثغر وتستمر حتى 9 أكتوبر المقبل.

ونجح الفريق الأول لكرة السلة بنادى الاتحاد السكندري في تحقيق فوزا كبيرا علي نظيره الميناء اليمنى 46/115 في افتتاح مباريات البطولة.

ويشارك فى البطولة أندية كل من الشارقة والبطائح من الإمارات، الكويت واليرموك من الكويت، الميناء وشعب حضرموت من اليمن، الغرافة والوكرة من قطر، اليوناني من السودان، الزهراء الرياضي من تونس، المنامة البحريني، بيروت اللبناني، الفتح السعودي، اتحاد الفتح المغربي، وداد بوفاريك وأسرة سريع مدينة بليدة من الجزائر.