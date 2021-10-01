شكرا لقرائتكم خبر عن وائل جمعة: الإصابة حرمت فتوح من الإجازة وتواصلت مع المحترفين التسعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف وائل جمعة، مدير المنتخب الوطنى، أن كيروش مدرب الفراعنة منح اللاعبين راحة اليوم الجمعة من المعسكر قبل بداية الاستعداد لمباراتى ليبيا في تصفيات كأس العالم 2022، باستثناء أحمد فتوح، وقال جمعة في تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم": "مباراة ليبيريا بداية جيدة لكيروش مع المنتخب والمدرب سعيد بالتجربة، الوقت أكبر عدو لنا، الوقت ضيق جداً قبل مباراتى ليبيا، وكيروش استطاع الوصول لأهداف معينة بعد ودية الأمس ونتمنى أن نستفيد منها في مباراة ليبيا".

وأضاف جمعة: "كيروش يعرف اللاعبين جيداً ودرس إحصائياتهم ولديه العين القادرة على الحكم على اللاعب سريعاً، والجدية والالتزام والصرامة في تتنفيذ تعليماته أهم ما يميزه".

وواصل: "اليوم سنعلن أسماء المعسكر وسنحدد موقفنا من ضم ظهير أيسر آخر بعد إصابة حمدى، ولم نحدد القوام الأساسى في مباراة ليبيا بعد لأن الأمر متوقف على مجموعة المحترفين".

أوكمل جمعة: "فضلنا إراحة فتوح بعدما اشتكى من كدمة، ورغم أن اللاعبين أجازة الجمعة إلا أنه متواجد معنا ليستكمل العلاج، وتحدثت مع الننى ومع التسع محترفين، الوقت يحكمنا في تكرار تجربة مثل ليبيريا، ولكن إذا توافر لدينا الوقت بالتأكيد سنخوض تجربة ودية أخرى". واختتم: "الضغوط هى ما تزيد من متعة كرة القدم، وكيروش مدرب قدير ومع الوقت ستظهر النتائج ما يقوم به".

وفاز منتخب مصر على نظيره الليبيرى بثنائية نظيفة باستاد برج العرب، فى المباراة الودية التى أقيمت الخميس ضمن استعدادات الفراعنة لتصفيات كأس العالم 2022.

وضم تشكيل منتخب مصر كل حراسة المرمى: محمد الشناوي، الدفاع: محمد حمدي – أيمن أشرف – محمود حمدي "الونش" – أكرم توفيق، خط الوسط: عمرو السولية – طارق حامد، ثلاثي قبل المهاجم: أحمد سيد "زيزو" – عبدالله السعيد – مصطفى فتحي، خط الهجوم: محمد شريف.