شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة محمد حمدي بجزع فى أربطة الركبة ويخضع لأشعة غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجرى غدًا محمد حمدي، لاعب المنتخب الوطني، أشعة لتحديد مدى إصابته وبرنامج علاجه، وكان اللاعب قد أصيب بجزع في أربطة الركبة خلال لقاء المنتخب الوطني مع ليبيريا الودي.

وأبدى كارلوس كيروش، المدير الفنى لمنتخب مصر الأول، سعادته بأداء ونتيجة المباراة الودية للفراعنة أمام ليبيريا باستاد برج العرب، قبل مواجهتى ليبيا فى تصفيات كأس العالم.

وقال كيروش فى المؤتمر الصحفى بعد المباراة: "نعمل مع الظروف المتاحة لنا، اللاعبون تمرنوا معنا مرتين قبل مباراة اليوم، وقدموا ما عليهم وأنا راض تماما عما قدموه".

وتابع كيروش: "لم ألعب اليوم للفوز، ولكن لعبت لتحقيق بعض الأهداف المهمة وبالفعل استفدت كثيرا من المباراة، كما أننى لم أحدد طريقة لعب معينة ولكن طريقتى هى اللعب من أجل الفوز".

وأضاف: "نركز من الآن فى مباراة ليبيا المقبلة يوم الجمعة فى تصفيات كأس العالم، فهى غاية فى الأهمية وتعتبر حياة أو موت بالنسبة لنا، واللاعبون يحتاجون لبعض التعليمات وتصحيح بعض الأخطاء البسيطة، ولكن منتخب مصر لا يحتاج لثورة تصحيح فالأمر ليس بهذا الحجم".

وحقق منتخب مصر فوزا معنويا اليوم على حساب ليبيريا باستاد برج العرب بهدفين نظيفين، أحرزهما محمد شريف.