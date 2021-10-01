شكرا لقرائتكم خبر عن حسين ياسر المحمدى: حسام حسن أفضل من جوزيه وانضممت للزمالك فى نفس يوم رحيلى عن الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف حسين ياسر المحمدى، لاعب فريق الأهلى والزمالك الأسبق، أن تعامل حسام حسن المدير الفني الحالي لفريق الاتحاد السكندرى أفضل من البرتغالى مانويل جوزيه المدير الفني للفريق الأحمر الأسبق، مع التعامل النفسى والحديث مع النجوم.

وأوضح حسين ياسر المحمدى، خلال تصريحات تليفزيونية لقناة الزمالك، أن شعبية الأهلى والزمالك كبيرة للغاية، وانضممت للقلعة البيضاء في نفس اليوم التي رحلت عن فريق القلعة الحمراء بعد الحصول على الاستغناء الخاص بى، وظهرت بشكل جيد بسبب الارتياح النفسى مع لاعبى الفريق الأبيض.

وأشار حسين ياسر المحمدى إلى أن البرتغالى مانويل جوزيه ليس مشهورا في البرتغال عكس فينجادا المدير الفني لاتحاد الكرة المصرى، وأن الدورى البلجيكى من أفضل الدوريات التي تكون بوابة احتراف لأكبر الأندية في أوروبا، وأن أمير عبد الحميد حارس الأهلى السابق أول من قام بالتفاوض معه للانتقال إلى الأهلى عام 2007، ثم توجه عدلى القيعى مدير التعاقدات فى ذلك التوقيت للتعاقد معه.

وتابع حسين ياسر المحمدى أنه لعب لأكبر الأندية فى أوروبا، حيث تمكن ممن اللاعب لفريقى مانشيستر يونايتد ومانشيستر سيتى فى بداية حياته الكراوية.