شكرا لقرائتكم خبر عن شباب الظاهرية الفلسطيني يعلن انتقال لاعبه مصعب البطاط لسيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن نادي شباب الظاهرية الفلسطيني انتقال لاعبه مصعب البطاط، إلى صفوف سيراميكا في الدوري المصري، ليكون اللاعب الفلسطيني الخامس في الإيجبشن ليج.

وكتب النادي الفلسطيني لافتات وداعية للاعب دون عليها: "أسرة نادي شباب الظاهرية تتمنى التوفيق للاعب الفريق مصعب البطاط بالتوفيق في الاحتراف الخارجي بنادي سيراميكا"، وفي لافتة أخرى عبر الجمهور عن أسفه لرحيل اللاعب: "هو الوداع يتقال فيه إيه".

ويضم الدوري المصري 4 لاعبين فلسطينيين هم حمد بلح المنضم إلى المصري، كما انضم وسام سلامة، لاعب المنتخب الأولمبي الفلسطيني، لصفوف الإسماعيلي وسبقهما النجم الدولي محمود وادي، مهاجم براميدز، ومحمد صالح الذي فسخ تعاقده مؤخرا مع المصري.

ونجح فريق سيراميكا في إتمام التعاقد مع 4 صفقات، هم، باسم مرسي لاعب مصر المقاصة في صفقة قدرت بسبعة ملايين جنيه، واللاعب الشاب جمال السعيد البالغ من العمر 20 عاما قادما من نادى الجزيرة الإماراتي، ومحمود البدري قادما من صفوف نادي سموحة، ومحمود كوكو حارس فريق مصر المقاصة.



وداع مصعب البطاط (2)