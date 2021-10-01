شكرا لقرائتكم خبر عن صفقة فلسطينية على أعتاب سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب مسئولو سيراميكا من حسم التعاقد مع مصعب البطاط، لاعب شباب الظاهرية الفلسطيني، وذلك بعد الاتفاق على جميع التفاصيل المادية والتعاقدية بين الطرفين ويتبقى فقط وضع الرتوش النهائية للإعلان الرسمي على الصفقة.

وأبدى هيثم شعبان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى سيراميكا رغبته في ضم المدافع الفلسطيني بعد إعجابه بقدراته الفنية وتأكده من أن اللاعب سيمثل إضافة كبيرة لسيراميكا في الموسم الجديد من الدورى.

من ناحية أخرى، بدأ الجهاز الفني لفريق سيراميكا بقيادة هيثم شعبان، وضع البرنامج الخاص للفريق في المرحلة المقبلة في إطار استعدادات الفريق لخوض منافسات بطولة الدوري العام مع نهاية شهر أكتوبر.

وقرر هيثم شعبان المدير الفني للفريق خوض 9 مباريات ودية من أجل الاستعداد للدوري الممتاز وعقد الجهاز الفني، جلسة مطولة مع الجهاز الإداري لفريق سيراميكا ، لتحضير وتسكين المباريات الودية التي طلبها الجهاز الفني.

وحدد هيثم شعبان الفترة الي يخوض بها المباريات من 3 حتى 19 أكتوبر القادم وتحدد 7 مباريات من أصل 9 أمام أندية بورتو، والأهلي الليبي، والاتحاد الليبي، والنصر، والداخلية، والإنتاج الحربي، والفيوم،ويتبقى تحديد أطراف مواجهتين حيث يعكف الجهاز الفني على إختيارها.

وقرر الجهاز الفني لنادي سيراميكا التدرج في المباريات في المستوى من أجل تجهيز اللاعبين بشكل قوي، قبل خوض المباريات الرسمية بالدوري الممتاز.

يذكر أن فريق سيراميكا اختتم معسكره المغلق بشرم الشيخ الذى أُقيم لمدة أسبوعين لتجهيز اللاعيبن بدنيًا قبل انطلاق الدوري العام مع نهاية شهر أكتوبر.