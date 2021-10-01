شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يُجمد مفاوضاته لضم عمرو الحلواني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علم ”الخليج 365” أن مسئولى نادي الاتحاد السكندري جمدوا مفاوضاتهم لضم ظهير أيسر أسوان عمرو الحلواني بعد علمهم بمخالفة اللاعب للاتفاق الثنائي بينهما وفتح خط مفاوضات مع نادى فيوتشر.

وقال مصدر بالاتحاد السكندري لليوم السابع: "اتفقنا مع الحلواني عن راتب مالي في السنة وبدأنا في المفاوضات مع نادي أسوان لضم اللاعب، حيث كادت المفاوضات أن تنتهى بنجاح لأن الفارق بين وجهات نظر الناديين كانت نصف مليون جنيه فقط".

وتابع المصدر: "فؤجئنا باللاعب يماطل في عقد جلسة مع مسئولي النادي، وعلمنا أنه يجتمع في نفس الوقت مع مسئولي أحد الأندية الصاعدة حديثا للدوري، لذلك قررنا تجميد المفاوضات لإنهاء الصفقة".

وقدم الحلوانى موسماً مميزاً مع أسوان، حيث صنع 10 أهداف وسجل 4 أهداف أخرى، فى واحد من أفضل مواسمه بالدورى العام، وهو ما رشحه للدخول فى حسابات عدة أندية.

ويفاضل الحلوانى فى الوقت الحالى بين تلك العروض لاختيار الأفضل من بينها حيث يمتلك عروضا من بعض أندية القاهرة إلى جانب عرض الاتحاد السكندرى الذى يرغب فى الحصول على خدماته بناءً على رغبة حسام حسن المدير الفنى للفريق السكندرى الذى طلب ضمه إلى صفوف الفريق فى الموسم الجديد على أن تحسم تلك المفاوضات خلال الأسبوع الجارى.