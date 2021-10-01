إصابة حمدي بجزع في أربطة الركبة وأشعة لتحديد درجة إصابته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

أعلن المنتخب الوطني إصابة محمد حمدي ظهير أيسر الفراعنة، بجزع في أربطة الركبة خلال مواجهة ليبيريا الودية.

وأوضح المنتخب أنه حمدي سيخضع لأشعة يوم الجمعة، لتحديد مدى إصابته وبرنامج علاجه.

ويعلن كيروش يوم الجمعة، القائمة النهائية لمنتخب مصر استعدادا لمواجهتي ليبيا.

وحقق المنتخب الوطني الفوز أمام ليبيريا بهدفين نظيفين في مباراة ودية استعدادا لخوض مواجهتي ليبيا بالجولتين الثالثة والرابعة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.

وتعد مباراة ليبيريا هي التجربة الأولى تحت قيادة كارلوس كيروش المدير الفني الجديد لمنتخب مصر.