"ردا على رئيس سموحة".. القيعي يكشف لأول مرة سبب عدم شراء طارق حامد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محرر الخليج 365:

رد عدلي القيعي مدير التعاقدات السابق في الأهلي، على تصريحات فرج عامر رئيس نادي سموحة، حول عرضه لطارق حامد على النادي، وأوضح أن الأمر لم يتم بسبب المطالبة بمليون جنيه بعد الاتفاق حول المقابل المادي.

وقال القيعي عبر قناة "الأهلي" الفضائية: "كان هناك تواصل مع فرج عامر للحظات الأخيرة بخصوص طارق حامد، وأبلغني أن الزمالك عرض 7 مليون وانتظر رأي الأهلي".

وتابع: "فرج عامر قال لي وقتها إذا دفعتم 7 مليون جنيه مثل الزمالك فرأي اللاعب هو الانتقال للأهلي، أبلغت محمود طاهر بالأمر، ووافق على مطالب سموحة".

وأضاف: "اتصلت بفرج عامر وأبلغته بالموافقة فأخبرني أن عرض الزمالك ارتفع لـ8 مليون، وأقسم لي أن الأهلي لو دفع هذا المبلغ سيوافق".

واختتم قائلًا: "محمود طاهر أبدى تخوفه من نفس الشيء الذي كنت أتخوف منه مما حدث وقال لو وافقنا على 8 سيطلب 9، وأخطرنا رئيس سموحة أننا لن ندفع إلا 7 مليون".

وانتقل طارق حامد للزمالك في صيف 2014، ليكتب مشوار طويل مع الأبيض مستمر حتى الآن.