وسط عنف المدرجات.. جالاتا سراي يتعادل مع مارسيليا في الدوري الأوروبي

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)

تعادل جالاتا سراي التركي مع مارسيليا الفرنسي بدون أهداف خلال المباراة التي أقيمت بالجولة الثانية من دور المجموعات للدوري الأوروبي.

وغاب مصطفى محمد عن المشاركة في أحداث المباراة، واكتفى المدير الفني فاتح تريم به على مقاعد البدلاء طوال أحداث اللقاء.

وتصدر جالاتا سراي ترتيب المجموعة الخامسة بأربع نقاط، فيما حل لاتسيو ثانيا بثلاثة نقاط، يليه مارسيليا في المركز الثالث بنقطتين، ثم لوكوموتيف في ذيل الترتيب بنقطة واحدة.

وكانت المباراة قد توقفت لعدة دقائق خلال شوطها الأول بسبب وجود أعمال شغب من الجماهير في المدرجات.

وانتزع لاتسيو الإيطالي انتصاره الأول في المجموعة، عقب فوزه الثمين والمستحق 2 / صفر على ضيفه لوكوموتيف موسكو الروسي اليوم الخميس في الجولة الثانية للمجموعة، التي شهدت أيضا تعادل أولمبيك مارسيليا الفرنسي بدون أهداف مع ضيفه جالطة سراي التركي.

وفي العاصمة الإيطالية روما، أحرز الكرواتي توما باسيتش الهدف الأول للاتسيو في الدقيقة 13، قبل أن يضيف الإسباني باتريسيو جابارون الهدف الثاني في الدقيقة 38، ليعيد الفريق الإيطالي البسمة لجماهيره التي شعرت بالإحباط عقب خسارته أمام جالطة سراي في الجولة الأولى.

من جانبه، واصل مارسيليا انطلاقته المخيبة في المجموعة، بعدما واصل نزيف النقاط للمباراة الثانية على التوالي، بتعادله بدون أهداف مع جالطة سراي.

وعجز الفريقان عن هز الشباك على مدار شوطي المباراة، بعدما تسابق لاعبوهما في إهدار جميع الفرص التي سنحت لهم، ليكتفي كل فريق بحصد نقطة وحيدة.