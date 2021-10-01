كيروش: لست هنا من أجل القيام بثورة في الكرة المصرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

نفى كارلوس كيروش المدير الفني البرتغالي لمنتخب مصر قدومه إلى منصبه الجديد من أجل صناعة ثورة في كرة القدم المصرية وإحداث تغيير شامل بها.

كيروش قاد منتخب مصر للمرة الأولى أمام ليبيريا في مباراة ودية على استاد برج العرب في الإسكندرية في لقاء انتهى (2-0) لأصحاب الأرض بثنائية محمد شريف.

وفي المؤتمر الصحفي بعد المباراة قال كيروش :"لست هنا لصناعة ثورة في كرة القدم في مصر، هذا أمر ليس له وجود، لكنني سعيد بمحاولات اللاعبين تنفيذ كل ما طلبته منهم".

وأضاف كيروش :"لدي استراتيجية واحدة أعتمد عليها دائماً، وهي تحقيق الفوز فقط"، وذلك تعقيباً على سؤال حول طريقته المفضلة في اللعب.

وتابع مدرب الفريق المصري :"كان لدينا وقت قصير للغاية، لكن ليست لدينا مشكلة إذا عملنا لمدة 4 أيام أو 10 أو 20، تركيزنا فقط على مواجهة ليبيا المقبلة لأنها مهمة جداً".

وأنهى كيروش :"لم تكن النتيجة مهمة أمام ليبيريا، أردت فقط مشاهدة كل اللاعبين في الملعب، ولا يهم من سجل، أهم لاعب بالنسبة لي اسمه المنتخب المصري".