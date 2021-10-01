ترتيب الدوري الايطالي قبل الجولة 7..هل يبقى نابولي على القمة؟

تعرف على جدول ترتيب الدوري الايطالي قبل الجولة 7 التي ستحمل عنوان «هل يبقى نابولي على القمة؟» بعد تمكنه منه الحفاظ على المركز الأول في الثلاث جولات الماضية.

وانتصر نابولي في جميع المباريات التي خاضها تحت قيادة المدير الفني الجديد «لوتشيانو سباليتي» منذ بداية الدوري الايطالي موسم 2022/2021.

واستغل فريق ملعب دييجو آرماندو مارادونا تعثر ميلان في تعادل إيجابي 1/1 مع يوفنتوس في الجولة الرابعة ليبتعد عنه بفارق نقطتين.

ويتصدر نابولي برصيد 18 نقطة مقابل 16 نقطة للميلان الثاني، و14 نقطة للانتر الثالث، و12 نقطة لروما الرابع.

ومُني روما تحت قيادة مدربه البرتغالي الشهير جوزيه مورينيو، بهزيمتين في ال10 أيام الماضية أمام هيلاس فيرونا ولاتسيو ليخرج من المنافسة على صدارة جدول ترتيب الدوري الايطالي.

وتقبع أندية فينيسيا وكالياري وساليرنيتانا في قاع جدول ترتيب الدوري الايطالي برصيد 4 نقاط ونقطتين ونقطة – على الترتيب -، ويحتل نادي سبيتسيا المركز ال17 برصيد 4 نقاط بفارق الأهداف فقط عن فينيسيا.

أما البطل القياسي للدوري الايطالي «يوفنتوس» فقد تقدم أخيرًا مع مدربه أليجري إلى المركز العاشر برصيد 8 نقاط بفضل تعادله مع ميلان ثم فوزين متتاليين على سبيتسيا وسامبدوريا.

وتُفتتح الجولة 7 من الدوري الايطالي يوم الجمعة الموافق 1 أكتوبر 2021 بمواجهة بين كالياري وفينيسيا على ملعب ساردينيا آرينا.

وتستكمل الجولة بثلاث مباريات يوم السبت 2 أكتوبر أهمها بين تورينو ويوفنتوس في الديربي، بالاضافة إلى زيارة الانتر لملعب ساسولو.

وتختتم الجولة يوم الاحد 3 اكتوبر ب6 مباريات، وستشهد زيارة نابولي لملعب نادي فيورنتينا «آرتيميو فرانكي»، وخروج ميلان لمواجهة أتالانتا.

جدول ترتيب الدوري الايطالي قبل الجولة 7