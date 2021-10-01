من هو معلق مباراة السعودية واليابان في تصفيات كأس العالم 2022 على قناة SSC؟

كشف مصدر في قناة SSC السعودية صباح اليوم الجمعة عن تحديدها لهوية جميع معلقي مباريات الجولة الثالثة من تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

وأُختير المعلق الرياضي السعودي الشهير «فهد العتيبي» معلقًا لقمة مباريات الجولة الثالثة من تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022 بين منتخب السعودية ومنتخب اليابان، والتي ستبث على قناة شركة الرياضة السعودية نهاية هذا الأسبوع.

ومن المقرر أن يحل المنتخب الياباني ضيفًا على المنتخب السعودي يوم الخميس المقبل الموافق 7 أكتوبر، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت الرياض، ضمن مباريات الجولة الثالثة من المجموعة الآسيوية الثانية التي تضم كذلك «سلطنة عمان وأستراليا والصين وفيتنام».

ويعمل فهد العتيبي كمعلق رسمي مع قناة SSC السعودية، ومتعاون مع القناة الرسمية لرابطة الدوري الايطالي لكرة القدم بموقع يوتيوب، حيث يقوم بالتعليق على أهم مباريات السيري آ أسبوعيًا رفقة المعلق الرياضي الأردني الشهير «خالد الغول».