ديربي جدة | تاريخ مواجهات الاتحاد والاهلي منذ عام 1957

بدأ ديربي جدة بين الاتحاد والاهلي لأول مرة في كأس ولي العهد السعودي على ملعب الصبان بمدينة جدة، وانتهى بفوز صعب للاتحاد بنتيجة 2/3، ليتواصل بعدها الصراع بين الفريقين على زعامة المدينة خلال أكثر من 200 مباراة بجميع المسابقات.

حقق الاتحاد 70 انتصارًا مقابل 69 للاهلي في جميع المسابقات، وتعادلا في 64 مباراة، وكان أكبر فوز من نصيب الاهلي بنتيجة 5/صفر في نصف نهائي كأس الملك السعودي عام 1976.

واستضاف ملعب الأمير عبد الله الفيصل 113 مباراة بين اتحاد جدة واهلي جدة، وفاز الاتحاد فب 40 مباراة مقابل 34 فوز للاهلي، ونتهت 39 مباراة بالتعادل.

ماذا حدث بين الاتحاد والاهلي من 2011 إلى 2021؟

تواجه الاتحاد واهلي جدة في 24 مباراة خلال الفترة من 2011 إلى 2021، وكانت أبرز مواجهة بنهاية شهر أكتوبر 2012 بنصف نهائي دوري أبطال آسيا.

واستطاع اتحاد جدة الفوز في مباراة الذهاب بهدف نايف هزازي، لكن الاهلي رد في الإياب بثنائية نظيفة سجلها معتز الموسى وفيكتور سيمويس، ليقطع ورقة الترشح إلى المباراة النهائية التي خسرها فيما بعد أمام أولسان هيونداي الكوري الجنوبي بثلاثية نظيفة.

وكان الاهلي صاحب النتائج الأبرز في الـ 10 سنوات الماضية، حيث فاز بنتائج 2/4 و4/1 و3/صفر و1/3، وهو ما لم يستطع الاتحاد تحقيقه.