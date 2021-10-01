جيوفينكو من الدوري السعودي إلى مرافقة نجل أبو تريكة في الدوري القطري

يستعد صانع الألعاب الدولي الايطالي السابق سيباستيان جيوفينكو للانتقال إلى الدوري القطري خلال مباريات الجولة الخامسة من دوري النجوم والتي ستنطلق يوم غد الجمعة.

وأضطر سيباستيان جيوفينكو لفسخ تعاقده مع بطل الدوري السعودي «الهلال» في سوق الانتقالات الصيفي الماضي بسبب اللاعب البرازيلي «ماتيوس بيريرا» ومنذ ذلك الحين وهو يبحث عن ناد جديد في المنطقة العربية.

وأكد الصحفي الايطالي الموثوق «جيانلوكا دي مارزيو» توصل سيباستيان جيوفينكو لاتفاق مبدئي مع نادي العربي القطري لاتمام انضمامه لصفوف الفريق خلال الجولة الخامسة من مسابقة الدوري المحلي، ليزامل نجل الاسطورة محمد أبو تريكة في خط هجوم العربي.

وأوضح جيانلوكا دي مارزيو قائلاً «الدوري القطري هو الوجهة القادمة بالنسبة لسيباستيان جيوفينكو بعد أن تواصلت إدارة النادي العربي القطري مع وكيل أعمال اللاعب».

وكشف دي مارزيو عن توقيع سيباستيان جيوفينكو على عقد مدته عامين مع العربي الذي يشرف على تدريبه المدرب القطري الشاب يونس علي رحمتي.

وأبرم نادي العربي القطري 6 صفقات خلال الميركاتو الصيفي 2021، كانت أبرزهم لاعب نادي هاتياسبور التركي ومنتخب الجابون «آرون بوبينزا»، بالاضافة إلى استعارة أحمد سهيل من السد، وعبد القادر إلياس من السيلية.

وتضم صفوف نادي العربي 8 لاعبين أجانب هم «الاسباني مارك مونيسا مارتينيز والايسلندي آرون جونارسون والعراقي جعفر بركات والتونسي يوسف المساكني والجابوني آرون بوبينزا والإيراني ميهرداد محمدي كيشمارزي والثنائي المصري أحمد أبو تريكة ومحمد سليم».