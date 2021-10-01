يقدم لكم موقع الخليج 365 جدول ترتيب الدوري العراقي الممتاز، بعد نتائج مباريات اليوم الخميس 30-9-2021، في اليوم الأول من الجولة الثالثة في المسابقة المحلية.

شهد جدول مباريات الدوري العراقي اليوم 5 مباريات، والبداية كانت بلقاء الديوانية والطلبة وانتهى بالتعادل الإيجابي (1-1)، كما سيطر التعادل السلبي على مباراة النفط والكرخ.

ونجح نادي الصناعة في تحقيق انتصاره الأول في الدوري العراقي الممتاز 2021/2022، وذلك على حساب سامراء بهدفٍ دون رد، سجله بشار سعدون في الدقيقة (81)، بعدما خسر في الجولة الأولى امام الزوراء وتعادل في الثانية مع القاسم.

نتحول إلى ملعب النجف الأولمبي حيث تمكن نفط الوسط من تجاوز نادي نوروز بهدفين نظيفين، ليحقق العلامة الكاملة بـ3 انتصارات متتالية احتل بهما المركز الثاني في جدول الترتيب.

واختتم حامل اللقب نادي القوة الجوية مباريات اليوم في الدوري العراقي بمواجهة نفط ميسان، وفاز بهدفين نظيفين ليرتقي إلى صدارة الترتيب بالعلامة الكاملة ايضًا وبفارق الأهداف عن نفط الوسط.

جدول ترتيب الدوري العراقي بعد نتائج مباريات اليوم في الجولة الثالثة

1- القوة الجوية – 9 نقاط – لعب 3

2- نفط الوسط – 9 نقاط – لعب 3

3- نفط البصرة – 6 نقاط – لعب 2

4- الشرطة – 6 نقاط – لعب 2

5- زاخو – 6 نقاط – لعب 2

6- الطلبة – 4 نقاط – لعب 3

7- الصناعة – 4 نقاط – لعب 3

8- النجف – 3 نقاط – لعب 2

9- الزوراء – 3 نقاط – لعب 2

10- الكهرباء – 3 نقاط – لعب 2

11- النفط – 3 نقاط – لعب 3

12- امانة بغداد – 3 نقاط – لعب 2

13- الكرخ – نقطتين – لعب 3

14- أربيل – نقطة واحدة – لعب 2

15- القاسم – نقطة واحدة – لعب 2

16- الميناء – نقطة واحدة – لعب 2

17- الديوانية – نقطة واحدة – لعب 2

18- نوروز – نقطة واحدة – لعب 3

19- نفط ميسان – نقطة واحدة – لعب 3

20- سامراء – 0 نقاط – لعب 3