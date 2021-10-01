شاهد فيديو اهداف مباراة مصر وليبيريا ضمن تحضيرات تصفيات كأس العالم 2022

شاهد فيديو اهداف مباراة مصر وليبيريا الودية التي أقيمت مساء اليوم الخميس على ملعب برج العرب في الاسكندرية، ضمن تحضيرات تصفيات كأس العالم 2022 التي تُستأنف مطلع شهر أكتوبر.

سجل ثنائية المنتخب المصري، نجم هجوم الاهلي «محمد شريف» خلال الشوط الثاني من المباراة التي شهدت تحسنًا ملحوظًا في أداء الفراعنة عما كان عليه الأداء في عهد المدرب المقال حسام البدري.

واكتفى منتخب مصر بمحاولتين على المرمى خلال الشوط الأول الذي انتهى بالتعادل السلبي، إحداهما رأسية رائعة من عبد الله السعيد أنقذها حارس المرمى من المقص الايمن.

وفي بداية الشوط الثاني ضاعت فرصة مزدوجة للمنتخب المصري بعد تسديدة للاعب وسط الاهلي عمرو السولية أبعدها الحارس بشكل غريب لترتد إلى رمضان صبحي الذي مررها إلى أحمد سيد زيزو ليصوب بلمسة واحدة في المرمى الفارغ، لكن المدافع أبعدها إلى ركنية.

وتقدم المنتخب المصري في النتيجة عند الدقيقة 58 بواسطة هداف الدوري المصري الموسم الماضي «محمد شريف» بمتابعة مثالية لرأسية باهر المحمدي التي ارتدت من القائم الأيمن لمرمى ليبيريا.

وأضاف محمد شريف الهدف الثاني في الدقيقة 67 بمتابعة لتسديدة عبد الله السعيد التي ارتدت داخل منطقة الستة ياردات في جسد أحد المدافعين.

وبدأ لعبة الهدف الثاني الجناح البديل «رمضان صبحي» من الرواق الأيسر، وهو نفس ما حدث في لعبة الهدف الأول، حين تحصل صبحي على الركلة الركنية التي أسفرت عن الهدف فيما بعد.

وتُعد هذه المباراة هي الأولى بالنسبة للمدير الفني الجديد للمنتخب المصري «كارلوس كيروش» الذي تولى مسؤولية تدريب الفراعنة خلفًا للمقال «حسام البدري» منتصف شهر سبتمبر.

شاهد فيديو اهداف مصر وليبيريا