الامارات | 23 لاعباً في قائمة «الأولمبي» تحضيراً لبطولة غرب آسيا

شكرا لقرائتكم خبر عن 23 لاعباً في قائمة «الأولمبي» تحضيراً لبطولة غرب آسيا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تُغادر بعثة المنتخب الأولمبي غداً إلى الدمام السعودية، للمشاركة في بطولة غرب آسيا تحت 23 عاماً، التي تقام بين 4 و12 الجاري، بمشاركة 11 منتخباً.

وتضم البعثة 23 لاعباً، هم: خلفان النوبي (العروبة)، أحمد محمود (الإمارات)، عبدالله سلطان (بني ياس)، أحمد فوزي، عبدالله إدريس، سالم خيري، راكان وليد (الجزيرة)، راشد سالم (حتا)، مروان فهد، عبدالله النقبي (خورفكان)، سعيد عبيد (الشارقة)، عيد خميس، أحمد جميل، رائد رضا (شباب الأهلي)، سعيد سليمان (عجمان)، خالد محمد، ناصر الشكيلي (العين)، عبدالله أنور، حسين مهدي (النصر)، منصور الحربي (الوحدة)، يوسف المهيري، فارس خليل، علي صالح (الوصل).

ويدشن المنتخب مباريات المجموعة الثانية أمام لبنان 4 الجاري، ثم العراق يوم 6، وفلسطين في 8 من الشهر نفسه.

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