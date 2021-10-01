الامارات | تسديدات.. بيمينتا.. رسالة أبوية في «الكلاسيكو»

شكرا لقرائتكم خبر عن تسديدات.. بيمينتا.. رسالة أبوية في «الكلاسيكو» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وجه والد، نجم فريق الوحدة لوكاس بيمنيتا، غويلهيرمي، رسالة إلى نجله، عقب مباراة العنابي مع العين، إذ قال الأب على حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «ابني.. أنا فخور بالمباراة الكبيرة التي لعبتها، واصل العمل بقوة من أجلك، ومن أجل المشجعين».

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