الامارات | مدرب خورفكان: طموحي أكثر من 8 نقاط

شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب خورفكان: طموحي أكثر من 8 نقاط والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وصف مدرب نادي خورفكان، البرازيلي كايو زيناردي، فوز فريقه على ضيفه الإمارات 2-1، أول من أمس، ضمن الجولة الخامسة لدوري أدنوك للمحترفين بـ«الفوز المهم»، خصوصاً أنه تحقق على حساب فريق منافس، وظهور المباراة قوية وصعبة على الطرفين، ما مهّد لوصول خورفكان إلى النقطة الثامنة في ترتيب الفرق في أفضل بداية لنسور خورفكان طوال مشاركاته في دوري المحترفين.

وقال زيناردي في مؤتمر صحافي: «الأسلوب الدفاعي المحكم للصقور جعل من المباراة صعبة، والحكم أوقف المباراة كثيراً لأسباب مختلفة، ما سهل المهمة على الفريق المنافس، لكني سعيد بإصرار اللاعبين الذين لم يستسلموا لذلك، وقاتلوا حتى تم تسجيل هدفَي الفوز، وساعدهم على ذلك التغييرات التي قمنا بها».

وتابع: «أشعر بالرضا عن أداء الفريق، وسعيد لتحقيق الفوز، والوصول للنقطة الثامنة يقربنا من أعلى الترتيب، لكني لست راضياً على تحقيق ثماني نقاط فقط حتى الآن، لكوني أريد تحقيق أكثر من ذلك، وأنا سعيد بأداء اللاعبين، والفوز يحسب لهم، ونحن كفريق كنا نعلم أهمية الفوز بكونه انتصاراً مهماً قبل توقف المنافسات».

بدوره، وصف مدرب نادي الإمارات، المغربي طارق السكتيوي، استقبال شباك فريقه لهدف قاتل قبل نهاية الوقت الأصلي للمباراة بدقيقتين، والخسارة، بأنهما قاصمان للظهر، وأن تغيير خورفكان لأسلوب لعبه إلى 4-3-3 رجّح كفته في المباراة، مؤكداً أن «فريق الإمارات سيعود بعد فترة التوقف بشكل أقوى، وأنه على ثقة بأن فريق الصقور لن يهبط، وسيعود قوياً عند استئناف المنافسات مجدداً».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news