الامارات | تسديدات.. شاهين عبدالرحمن سعيد بمولودته «شيخة»

شكرا لقرائتكم خبر عن تسديدات.. شاهين عبدالرحمن سعيد بمولودته «شيخة» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استقبل قائد فريق الشارقة لكرة القدم شاهين عبدالرحمن، مولودته الجديدة التي سمّاها «شيخة» بفرحة كبيرة، قائلاً إنها أدخلت البهجة والسرور على أسرته، وكتب على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «الحمدلله الذي بنعمته تتم الصالحات، رزقني الله بمولودة سميتها (شيخة)، اسأل الله أن يبارك لي فيها، ويجعلها من الذرية الصالحة».

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