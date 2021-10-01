الامارات | هداف إشبيلية المغربي على رادار أرسنال

شكرا لقرائتكم خبر عن هداف إشبيلية المغربي على رادار أرسنال والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت تقارير صحفية أمس، أن نادي أرسنال الإنجليزي يستهدف إجراء صفقة مقايضة مع إشبيلية الإسباني. وبحسب صحيفة «لا رازون» الإسبانية، فإن أرسنال يسعى لمقايضة مهاجمه الفرنسي لاكازيت بالمهاجم المغربي لإشبيلية، يوسف النصيري. ونال النصيري إعجاب أرسنال بعد تسجيله 24 هدفاً في جميع المسابقات في الموسم الماضي. ولم يشارك لاكازيت سوى في مباراة واحدة في الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي. وبعد الفشل في التأهل لإحدى البطولات الأوروبية للمرة الأولى منذ 26 عاماً، يسعى أرسنال لتعزيز صفوفه بهدف العودة إلى المشاركة القارية.

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