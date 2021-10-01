الامارات | الشارقة والعين يبحثان عن النقطة التاسعة في دوري اليد

شكرا لقرائتكم خبر عن الشارقة والعين يبحثان عن النقطة التاسعة في دوري اليد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يبحث فريقا الشارقة والعين لكرة اليد عن انتصارهما الثالث على التوالي، وتعزيز صدارتهما للدوري، حين يحلّ «الملك» في الخامسة عصر اليوم ضيفاً على جاره مليحة، ضمن الجولة الثالثة، بينما يلتقي «الزعيم» فريق شباب الأهلي.

وتستكمل الجولة، غداً، في التوقيت ذاته، بإقامة مباراتين، تجمع الأولى الجزيرة مع ضيفه النصر، على أن يحلّ الوصل ضيفاً على دبا الحصن.

ويدخل حامل اللقب الشارقة مباراته وهو في المركز الأول برصيد ست نقاط بفارق الأهداف عن العين، ويسعى «الملك» من بوابة مليحة إلى انتزاع النقطة التاسعة التي تضمن له البقاء في الصدارة.

بدوره، يتسلح العين بعامل الأرض لانتزاع النقطة التاسعة، لكن مهمته لن تكون سهلة أمام شباب الأهلي الراغب في التقدم على سلم الترتيب.

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