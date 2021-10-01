الامارات | 4 مدربين لخلافة كومان.. والهولندي يؤكد: مصيري ليس بيدي

شكرا لقرائتكم خبر عن 4 مدربين لخلافة كومان.. والهولندي يؤكد: مصيري ليس بيدي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال المدرب الهولندي لفريق برشلونة، رونالد كومان، إن «مصيره ليس بيده»، وإنه: لايزال يحظى بدعم لاعبيه. وتلقى كومان هزيمة قاسية جديدة بثلاثية نظيفة من بنفيكا البرتغالي في الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، أول من أمس، ليحتل المركز الأخير في مجموعته.

وذكرت صحف كاتالونية بينها «موندو ديبورتيفو» أن أربعة مدربين على طاولة إدارة النادي لخلافة كومان، هم: مدرب بلجيكا حالياً، الإسباني مارتينيز، ونجمه السابق تشافي هيرنانديز، وكذلك الدولي الأرجنتيني السابق مارسيلو غاياردو، وأيضاً النجم الإيطالي السابق أندريا بيرلو.

وتابع كومان في تصريح صحافي: « برشلونة لم يعد كما كان سابقاً».

برشلونة يحتل المركز الأخير من دون نقاط في مجموعته بأبطال أوروبا.

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