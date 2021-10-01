الامارات | بطاقات «الهواة» في الكأس تتحدّد اليوم

شكرا لقرائتكم خبر عن بطاقات «الهواة» في الكأس تتحدّد اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تختتم، اليوم، مباريات الدور التمهيدي لمسابقة كأس رئيس الدولة المخصصة لأندية «الهواة»، بإقامة مباراتين عند الساعة الخامسة والربع مساء، فيلتقي دبا الفجيرة مع ضيفه العربي، ويستضيف البطائح نظيره حتا.

وسيتأهل الفريقان الفائزان لدور الـ16 للبطولة، حيث سيلعب الفائز من مباراة دبا والعربي مع اتحاد كلباء، بينما سيلعب الفائز من مواجهة البطائح وحتا مع الشارقة.

ولعبت جميع الفرق بدور الـ16 في المواسم الماضية، باستثناء العربي الذي لم تتح له الفرصة سابقاً، ما يرفع من سقف تطلعاته لتحقيق حلم راوده في السنوات الماضية، في مباراة صعبة جداً أمام فريق قوي يمتلك مهاجمين بارعين.

وكان دبا الفجيرة قد تصدّر مجموعته بتحقيق ثلاثة انتصارات على فرق الجزيرة الحمراء وجلف إف سي والحمرية، مسجلاً 12 هدفاً من دون أن يسجل عليه، بينما صعد العربي إلى صدارة مجموعته بفوزين على الذيد والفجيرة، مسجلاً ستة أهداف، وبقيت شباكه نظيفة أيضاً، بالمقابل تصدر حتا مجموعته بفوزين على دبا الحصن ومصفوت وتعادل مع الرمس، مسجلاً سبعة أهداف ومستقبلاً ثلاثة أهداف، وصعد البطائح بانتصارين على مسافي وفريق ستي، وتعادل مع التعاون مسجلاً ثمانية أهداف نظيفة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news