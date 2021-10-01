الامارات | «أولمبياد بكين الشتوي» من دون جماهير

شكرا لقرائتكم خبر عن «أولمبياد بكين الشتوي» من دون جماهير والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت اللجنة الأولمبية الدولية، أول من أمس، أن أولمبياد بكين الشتوي المقرّر في الفترة بين الرابع و20 فبراير 2022، سيقام من دون الجماهير الأجنبية، وبالتالي سيكون محصوراً بوجود الجمهور الصيني، بسبب جائحة «كوفيد-19». من جهة أخرى، أوضحت اللجنة الأولمبية الدولية أن المشاركين الذين تم تطعيمهم بالكامل فقط سيتم إعفاؤهم من الحجر الصحي، وسيدخلون فقاعة صارمة، فيما سيتعين على الآخرين الالتزام بمدة 21 يوماً من العزل، باستثناء «إثبات الإعفاء الطبي». وتعتبر هذه القرارات التي أعلنتها اللجنة الأولمبية الدولية، واتخذها المنظمون الصينيون، بمثابة مقدمة لحزمة الإجراءات التي سيتم الكشف عنها في أكتوبر، لتفادي تحول الألعاب الشتوية إلى بؤرة للعدوى، وهو تهديد سمَّم العالم بالفعل خلال الاستعدادات لأولمبياد طوكيو الماضية.

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