الامارات | 8 أشواط في افتتاح «دوري قفز الحواجز» بالشارقة

شكرا لقرائتكم خبر عن 8 أشواط في افتتاح «دوري قفز الحواجز» بالشارقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق بنادي الشارقة للفروسية والسباق، صباح اليوم، أولى فعاليات برنامج قفز الحواجز للموسم الجديد، بإشراف اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، وبرعاية «لونجين»، راعية دوري الإمارات لونجين لقفز الحواجز، بالتعاون مع نادي الشارقة للفروسية، الذي يستضيف ثمانية أشواط في يومين، تبدأ اليوم، وتختتم مساء غد.

ويتضمن برنامج الموسم الجديد الممتد حتى التاسع من أبريل 2022، حفلاً تشهدها ميادين أندية الفروسية في أبوظبي والشارقة ودبي والعين، منها 12 للبطولات الدولية، ومحلية واحدة و18 لقاءً أسبوعياً في النسخة العاشرة لدوري الإمارات لونجين. وتأتي انطلاقة الموسم الجديد، بعد أن أكمل فرسان وخيول القفز استعدادهم وجاهزيتهم للموسم الجاري.

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