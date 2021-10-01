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الامارات | 8 أشواط في افتتاح «دوري قفز الحواجز» بالشارقة

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الشارقة ■ الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق بنادي الشارقة للفروسية والسباق، صباح اليوم، أولى فعاليات برنامج قفز الحواجز للموسم الجديد، بإشراف اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، وبرعاية «لونجين»، راعية دوري الإمارات لونجين لقفز الحواجز، بالتعاون مع نادي الشارقة للفروسية، الذي يستضيف ثمانية أشواط في يومين، تبدأ اليوم، وتختتم مساء غد.

ويتضمن برنامج الموسم الجديد الممتد حتى التاسع من أبريل 2022، حفلاً تشهدها ميادين أندية الفروسية في أبوظبي والشارقة ودبي والعين، منها 12 للبطولات الدولية، ومحلية واحدة و18 لقاءً أسبوعياً في النسخة العاشرة لدوري الإمارات لونجين. وتأتي انطلاقة الموسم الجديد، بعد أن أكمل فرسان وخيول القفز استعدادهم وجاهزيتهم للموسم الجاري.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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