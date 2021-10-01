شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب ليبيريا: اكتسبنا خبرات أمام منتخب مصر ونتمنى اقتناص التأهل للمونديال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى بيتر باتلر، مدرب منتخب ليبيريا، أنه حقق الأهداف المطلوبة من ودية مصر وليبيريا التى أقيمت مساء اليوم الخميس في إطار استعدادات المنتخبين لتصفيات كأس العالم 2022، وقال باتلر في تصريحات لقناة أون تايم سبورت: "أشكر الشعب المصري على الاستضافة وأشكر منتخب مصر على المباراة القوية، جربت مجموعة كبيرة من الشباب واكتسبوا خبرات بعد الاحتكاك بمنتخب مصر، طبيعى أنهم سيخطئون ويتعلمون من أخطائهم وأنا سعيد بهم".

وأضاف: "أحسد المنتخب المصرى لأنه سيلعب على أرضه ولكننا سنلعب أمام غانا على أرضهم وأتمنى أن نستطيع اقتناص التأهل". وواصل: "هناك الكثير من المواهب المدفونة في ليبيريا واذا حصلوا على فرصة سيكون لهم مستقبل كبير".

وفاز منتخب مصر على نظيره الليبيرى بثنائية نظيفة باستاد برج العرب، فى المباراة الودية التى أقيمت اليوم الخميس ضمن استعدادات الفراعنة لتصفيات كأس العالم 2022.

وضم تشكيل منتخب مصر كل حراسة المرمى: محمد الشناوي، الدفاع: محمد حمدي – أيمن أشرف – محمود حمدي "الونش" – أكرم توفيق، خط الوسط: عمرو السولية – طارق حامد، ثلاثي قبل المهاجم: أحمد سيد "زيزو" – عبدالله السعيد – مصطفى فتحي، خط الهجوم: محمد شريف.