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اخبار الرياضة المصرية اليوم الخميس 30 / 9 / 2021

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الخميس 30 / 9 / 2021، العديد من الأحداث الهامة وأبرزها، اتحاد الكرة يخاطب الأندية بتحديد التعديلات المقترحة على اللائحة استكمالا للإجراءات، واللجنة التنسيقية للانتخابات تؤيد قرار سموحة باستبعاد محمد مجاهد.

اتحاد الكرة يخاطب الأندية بتحديد التعديلات المقترحة على اللائحة استكمالا للإجراءات

أرسل الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد إلى الأندية الأعضاء بالجمعية العمومية للاتحاد يطلب فيه موافاته بالتعديلات المقترحة على لائحة النظام الأساسي للعرض على الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA حسب طلبه.

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اللجنة التنسيقية للانتخابات تؤيد قرار سموحة باستبعاد محمد مجاهد

قررت اللجنة التنسيقية المشرفة على انتخابات الاتحادات والأندية ، تأييد قرار مجلس إدارة نادى سموحة باستبعاد محمد مجاهد المرشح على رئاسة النادي من الانتخابات المقبلة، المزمع إقامتها فى 29 أكتوبر المقبل.

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الزمالك يتعادل سلبيا مع بيراميدز فى ودية الدفاع الجوى

انتهت مباراة الزمالك وبيراميدز، بالتعادل السلبي، في المباراة التى أقيمت مساء اليوم، على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوى، ضمن استعدادات الفريقان للمنافسات الرسمية المقبلة، ومن المقرر أن يحصل الزمالك على راحة من يوم 1 أكتوبر حتى يوم 5 من نفس الشهر، عقب مباراة اليوم ويستأنف الزمالك تدريباته الجماعية يوم 6 أكتوبر.

 

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شيكابالا يغيب عن ودية الزمالك وبيراميدز ويشاهدها من الملعب

يغيب محمود عبد الرزاق شيكابالا صانع ألعاب فريق الزمالك عن ودية فريقه المقامة حاليا أمام بيراميدز علي الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوى، على أن يشاهدها كمتفرج من الملعب.

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تفاصيل مفاوضات الأهلى لضم ثنائى دجلة

كشف حازم خيرت مدير شركة الكرة بنادى وادى دجلة أن مسئولى الأهلى جددوا اهتمامهم بضم ثنائى الفريق الدجلاوى كريم الدبيس وأحمد شريف مواليد 2003 للتعاقد معهم خلال الانتقالات الصيفية الحالية وقيدهم فى قائمة فريق الناشئين بالقلعة الحمراء.

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كيروش يعلن غداً القائمة النهائية للمنتخب استعداداً لمواجهتى ليبيا

يعلن ، غدا الجمعة ، الجهاز الفني للمنتخب الوطنى، بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش، عن القائمة النهائية لمباراتي ليبيا ، عقب خوض ودية ليبريا اليوم الخميس باستاد برج العرب.

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موسيمانى يطالب ماتلابا بتقرير مفصل عن بطل النيجر

طلب بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي من موسى ماتلابا محلل الأداء تقرير واف عن فريق الحرس الوطني بطل النيجر، والذى سيواجهه الأهلي يوم 16 أكتوبر المقبل في افتتاح مشواره بدوري أبطال إفريقيا في النسخة الجديدة من البطولة القارية 2021 / 2022.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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