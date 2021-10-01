شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يفوز على الاتصالات استعدادا لدورى السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغلب فريق كرة سلة الزمالك على نظيره الاتصالات بنتيجة 66/57 فى إطار سلسلة المباريات الودية التى يخوضها الفريق خلال المعسكر الذى تمت إقامته بأكتوبر، فى إطار الاستعداد للمشاركة في بطولة الدورى.

وكان الزمالك قد خاض مباريات أمام كل من الوكرة القطري واليرموك الكويتي وأخيرا الاتصالات. وجاءت نتيجة الزمالك فى الوديات بالفوز بنتيجة 135/57 أمام اليرموك، بينما خسر ثانى مباراة أمام الوكرة القطرى بنتيجة 68/74.

ويشارك الزمالك فى بطولة كأس العالم للأندية التى تقام فبراير المقبل بعد تتويحه ببطولة لافروليج التى أقيمت برواندا مايو الماضى.