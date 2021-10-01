شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الغندور: الزمالك سدد 12 مليون جنيه لحل أزمة القيد المحلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامى خالد الغندور قيام مسئولى الزمالك بسداد مبلغ قدرة 12 مليون جنيه لاتحاد الكرة المصرى خلال الـ48 ساعة الماضية، وذلك سعياً لحل أزمة القيد المحلى.

وأوضح خالد الغندور خلال برنامجه "زملكاوي" عبر قناة الزمالك أن أحد المسئولين في الزمالك توجه إلى الاتحاد المصرى لكرة القدم، وعقد اجتماعاً مع وليد العطار المدير التنفيذي للجبلاية، وذلك عقب التاخير في إرسال استدعاء البطاقة الدولية للاعب المغربى محمد أوناجم من الاتحاد المغربى لكرة القدم.

وأشار خالد الغندور إلى أن التونسى سيف الدين الجزيرى مهاجم فريق الزمالك سوف يتم قيدة مع الفريق الأبيض خلال الأيام المقبلة.

من ناحية أخرى، يغادر التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم الزمالك وحمزة المثلوثي الظهير الأيمن للفريق، القاهرة، غدا، الجمعة، متجهين إلى تونس للانتظام في معسكر منتخب نسور قرطاج استعدادا لخوض مباراتي موريتانيا، ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022.

وظهر المثلوثي والجزيري بمستوى متميز مع الفريق الأبيض في الفترة الماضية مما دفع الجهاز الفني للمنتخب التونسي لضمهما لصفوف نسور قرطاج وفي نفس الوقت يغادر المغربي أشرف بن شرقي جناح الفريق القاهرة غداً للانتظام في معسكر منتخب أسود الأطلس، لخوض مباراتي غينيا بيساو وغينيا في التصفيات المؤهلة لمونديال 2022.

وشارك الثلاثى بن شرقى والجزيرى والمثلوثى مع الزمالك، اليوم، فى ودية بيراميدز، والتى انتهت بالتعادل السلبي، في المباراة التى أقيمت مساء اليوم، على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوى، ضمن استعدادات الفريقان للمنافسات الرسمية المقبلة، ومن المقرر أن يحصل الزمالك على راحة من يوم 1 أكتوبر حتى يوم 5 من نفس الشهر، عقب مباراة اليوم ويستأنف الزمالك تدريباته الجماعية يوم 6 أكتوبر.