7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الخميس 30 / 9 / 2021، العديد من الأحداث الرياضية الهامة وأبرزها، اتحاد الكرة يخاطب الأندية بتحديد التعديلات المقترحة على اللائحة استكمالا للإجراءات، والمقاصة يختبر 3 أفارقة بتدريباته الجماعية.

اتحاد الكرة يخاطب الأندية بتحديد التعديلات المقترحة على اللائحة استكمالا للإجراءات

أرسل الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد إلى الأندية الأعضاء بالجمعية العمومية للاتحاد يطلب فيه موافاته بالتعديلات المقترحة على لائحة النظام الأساسي للعرض على الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA حسب طلبه.

اللجنة التنسيقية للانتخابات تؤيد قرار سموحة باستبعاد محمد مجاهد

قررت اللجنة التنسيقية المشرفة على انتخابات الاتحادات والأندية الرياضية ، تأييد قرار مجلس إدارة نادى سموحة باستبعاد محمد مجاهد المرشح على رئاسة النادي من الانتخابات المقبلة، المزمع إقامتها فى 29 أكتوبر المقبل.

الزمالك يتعادل سلبيا مع بيراميدز فى ودية الدفاع الجوى

انتهت مباراة الزمالك وبيراميدز، بالتعادل السلبي، في المباراة التى أقيمت مساء اليوم، على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوى، ضمن استعدادات الفريقان للمنافسات الرسمية المقبلة، ومن المقرر أن يحصل الزمالك على راحة من يوم 1 أكتوبر حتى يوم 5 من نفس الشهر، عقب مباراة اليوم ويستأنف الزمالك تدريباته الجماعية يوم 6 أكتوبر.

شيكابالا يغيب عن ودية الزمالك وبيراميدز ويشاهدها من الملعب

يغيب محمود عبد الرزاق شيكابالا صانع ألعاب فريق الزمالك عن ودية فريقه المقامة حاليا أمام بيراميدز علي الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوى، على أن يشاهدها كمتفرج من الملعب.

المقاصة يختبر 3 أفارقة بتدريباته الجماعية

حرص الجهاز الفني للمقاصة بقيادة تامر مصطفى على اختبار 3 لاعبين أفارقة، من أجل اختيار اللاعبين المميزين منهم وقيده في قائمة الموسم الجديد، إذا ما اجتاز الاختبارات الفنية وأقنع الجهاز الفني بقدرات الفنية.

كيروش يعلن غداً القائمة النهائية للمنتخب استعداداً لمواجهتى ليبيا

يعلن ، غدا الجمعة ، الجهاز الفني للمنتخب الوطنى، بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش، عن القائمة النهائية لمباراتي ليبيا ، عقب خوض ودية ليبريا اليوم الخميس باستاد برج العرب.

موسيمانى يطالب ماتلابا بتقرير مفصل عن بطل النيجر

طلب بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي من موسى ماتلابا محلل الأداء تقرير واف عن فريق الحرس الوطني بطل النيجر، والذى سيواجهه الأهلي يوم 16 أكتوبر المقبل في افتتاح مشواره بدوري أبطال إفريقيا في النسخة الجديدة من البطولة القارية 2021 / 2022.