شكرا لقرائتكم خبر عن طه إسماعيل: إبراهيم عادل "جرىء" وكيروش تعامل مع ودية ليبيريا بذكاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى الدكتور طه إسماعيل، نجم الأهلى الأسبق، أن البرتغالى كارلوس كيروش المدير الفنى للمنتخب الوطنى، تعامل بشكل ذكي مع ودية ليبيريا التى فاز بها المنتخب الوطنى بهدفين نظيفين.

وقال الشيخ طه في تصريحات للاستديو التحليلى بقناة أون تايم سبورت: "هدفا المنتخب فيهما الكثير من الجهد، في الهدف الأول بدأ الونش ثم اشترك باهر، أمام الهدف الثانى فكان الأجمل بعدما تم تسديد الكرة مرتين قبل أن تعود لمحمد شريف، والمباراة كانت فرصة لمشاهدة أكبر عدد من اللاعبين وكيروش تصرف بشكل جيد وشاهد الجميع ووقف على الإمكانيات إلى حد ما".

وأضاف: "أحمد سمير لم يحصل على الوقت الكافى، لكن إبراهيم عادل لاعب جرىء، وأبو جبل حصل على فرصة وأكرم توفيق قدم مباراة جيدة جداً، وأعتقد أن كيروش كون فكرة عن 7 أو 8 مراكز".

من جانبه قال فاروق جعفر نجم الزمالك الأسبق: "تغييرات كيروش كان بها شىء من الذكاء، ورمضان صبحى كان له دور كبير في الشوط الثانى، واللاعبون الذين شاركوا بعد التقدم لم يكن عليهم أى ضغوط، وكان من الممكن أن يسجل المنتخب 4 أو 5 أهداف".

فيما قال أحمد حسن نجم الكرة المصرية السابق: "رمضان صبحى عمل شكل للمنتخب، والأطراف يجب أن تعمل بشكل أكبر عندما يكون هناك رقابة كبيرة على المهاجم، وهو ما حدث طوال الشوط الأول بسقوط محمد شريف بشكل مستمر في مصيدة التسلل".