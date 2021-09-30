شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شريف يضيف الهدف الثانى لمنتخب مصر فى ليبيريا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل محمد شريف مهاجم منتخب مصر الهدف الثانى فى مرمى ليبيريا بالدقيقة 67 من المباراة الودية المقامة حاليا بين الفريقين على استاد برج العرب، لتصبح النتيجة تقدم الفراعنة 2-0، ويظهر كيروش للمرة الأولى على مقعد المدير الفني لمنتخب مصر في محاولة لاستكشاف فريقه الجديد قبل مواجهتي ليبيا في تصفيات كأس العالم.

ويضم تشكيل منتخب مصر كل حراسة المرمى: محمد الشناوي،الدفاع: محمد حمدي – أيمن أشرف – محمود حمدي "الونش" – أكرم توفيق،خط الوسط: عمرو السولية – طارق حامد،ثلاثي قبل المهاجم: أحمد سيد "زيزو" – عبدالله السعيد – مصطفى فتحي،خط الهجوم: محمد شريف.

بينما دخل منتخب ليبيريا المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: ألفا إشاكا جالوه،الدفاع: بن بناياها – سامبسون دويه – كارلوس ويليامز،الوسط: ألفين ماكورنيل – سام جاكسون – كيلفين باركلاي – فريد بروكس – إدوارد ليدلوم،الهجوم: فريدريك دينيس – تيري ساكور

يخوض اليوم المنتخب الوطنى أولى مبارياته الودية أمام ليبريا تحت قيادة الجهاز الفني الجديد بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش في إطار الإعداد لمباراتي ليبيا المقرر لهما يومي 8 و 11 أكتوبر من الشهر المقبل في الجولة الثالثة و الرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر.